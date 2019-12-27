Москва, , 19:24 — REGNUM Первые два истребителя пятого поколения Су-57, новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон», высокомобильный ЗРК «Гибка-С» и уникальный мишенно-тренировочный комплекс «Адъютант» являются главными ожиданиями российских военных в новом, 2020 году, сообщает 27 декабря газета «Известия».

В частности, ВКС должны получить не менее двух первых серийных истребителей пятого поколения Су-57, которыми впоследствии должны быть укомплектованы три авиаполка.

Напомним, эти истребители, уже опробованные в Сирии, должны «работать» вместе с тяжёлыми ударными ударными беспилотниками «Охотник», воздушные испытания которых прошли в 2019 году.

ВМФ России ждёт новейших гиперзвуковых ракет «Циркон», под которые уже оборудуются новые, и перестраиваются имеющиеся боевые корабли и подлодки. Кроме того, в декабре 2019 года стало известно о разработке ракет «Циркон» наземного базирования.

Напомним, на данный момент Россия является единственной державой, обладающей гиперзвуковым оружием.

Войска ПВО получат ЗРС С-350, с повышенной эффективностью перехватывающие крылатые ракеты и способные отразить массированный удар с применением крылатых ракет.

Сухопутные войска должны получить высокомобильный и малогабаритный зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Гибка-С», способный эффективно защитить сухопутные подразделения на марше.

Заканчиваются госиспытания мишенно-тренировочного комплекса «Адъютант», способного создавать сложную мишенную обстановку для всех имеющихся и перспективных средств ПВО.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря Минобороны сообщило, что на боевое дежурство поставлен первый полк ракетных комплексов стратегического назначения «Авангард».

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