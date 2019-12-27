Москва, , 16:58 — REGNUM Воздушно-космические силы России в период с 2021 по 2027 год получат 12 дивизионов зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-350, особо эффективных в сфере перехвата крылатых ракет, сообщил 27 декабря на селекторном совещании в Минобороны начальник Военной академии воздушно-космической обороны им. Жукова генерал-лейтенант Владимир Ляпоров.

По его словам, учебный центр Академии ВКО завершает подготовку к началу процесса обучения боевых расчётов для новых зенитно-ракетных систем.

«Завершается прием в состав учебного центра Академии ВКО первого зенитно-ракетного комплекса С-350 для обучения боевых расчетов перевооружаемых полков. Всего в период с 2021 по 2027 год на вооружение поступит 12 дивизионов в пять зенитно-ракетных полков», — сказал Владимир Ляпоров.

По мнению начальника Академии ВКО, комплексы С-350 повысят эффективность перехвата крылатых ракет в 2−2,5 раза.

Как сообщало ИА REGNUM, самоходный комплекс ПВО С-350 «Витязь» предназначен для противодействия массированным ракетным и воздушным ударам современного и перспективного уровня.

Может работать как автономно, так и в составе эшелонированной ПВО. Боевая работа С-350 ведется полностью автоматически.

Комплекс может использовать противоракеты средней дальности, входящие в боекомплект ЗРС С-400.

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