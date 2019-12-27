Москва, , 15:35 — REGNUM Ульяновский автозавод оснастит новый УАЗ «Патриот» электронным управлением ручного тормоза. Об этом 27 декабря сообщается на сайте SpeedMe.

Кнопка «ручника» будет располагаться на центральной панели между передними креслами. Эта функция также станет полезна для удержания машины на склоне. При активации кнопки «ручника» автомобиль до начала движения на склоне будет оставаться неподвижным.

Стоит отметить, что электромеханический ручник на автомобилях компаний из России устанавливался лишь на президентский Aurus.

Напомним, что в создание нового поколения УАЗ «Патриот» автопроизводитель вложил около 500 млн рублей. Порядка 30% от этой суммы было инвестировано правительством России.

Напомним, после выхода с январских праздников Ульяновский автозавод проведёт инвентаризацию, которая продлится до 17 января 2020 года. После этого с 20 января будут проводится ремонтно-строительные работы. Поэтому начало производства в 2020 году на предприятии начнётся только с 10 февраля.

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