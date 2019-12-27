Берлин, , 15:31 — REGNUM Компанией Volkswagen были запатентованы три названия для будущих моделей: T-Sport, T-Go и T-Coupe. Об этом сообщается на сайте Motor.ru.

Предполагается, что названия были зарегистрированы в патентном бюро Германии для нового семейства кроссоверов.

Подобные названия уже имеет ряд кроссоверов бренда, продающиеся в Европе — это T-Cross и T-Roc. Вполне возможно, что все три зарегистрированные названия получит новая модель Volkswagen Nivus, предназначенная для авторынка Европы. Базовая версия этой модели будет называться T-Go, а спортивная и купеобразная модификации получат соответственно названия T-Sport и T-Coupe.

Напомним, компания Volkswagen создала электрический кроссовер E-Tharu. Запас хода этого авто равен 300 км. Новинка является модификацией модели Tharu с ДВС. Максимальная производительность электромотора E-Tharu составляет 136 «лошадей».

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