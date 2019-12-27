Минеральные Воды, Ставропольский край, , 14:50 — REGNUM Автолюбитель из Минеральных Вод переделал свою «шестёрку» в полноприводный внедорожник. Об этом 27 декабря сообщается на сайте Car.ru.

Внедорожник ВАЗ-2106 Car.ru

Чтобы получить автомобиль, который может ездить в горной местности, автолюбитель оснастил ВАЗ-2106 до уровня внедорожника. Необходимые детали были взяты от ВАЗ-2121. От «Нивы» тюнер позаимствовал два моста, трансмиссию, передние лонжероны и диски, которые переобули в специальную грязевую резину. Донорские колёса значительно увеличили дорожный просвет.

От «шестёрки» остался 72-сильный движок рабочим объёмом 1,5 л, который предварительно прошёл капремонт.

В багажник ВАЗ-2121 было установлено газобалонное оборудование. Также, чтобы автомобиль смог проходить небольшие водные препятствия вброд, наверх был выведен шноркель.

Таким образом, легендарная «шестёрка» получила проходимость от «Нивы». Чтобы собрать такую машину с учетом покупки «Нивы» пришлось потратить 200 тыс. рублей.

Ранее тюнеры из немецкого ателье Manhart провели рестайлинг хэтчбека BMW 1-Series предыдущего поколения, увеличив производительность мотора авто с 340 л. с. до 429 л. с. Для этого специалисты поработали над программным обеспечением агрегата и заменили выхлопную систему выхлопа.

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