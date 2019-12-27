Штат Калифорния, США, , 14:07 — REGNUM Прототип Tesla Model Y с двумя движками был заснят в округе Сан-Луис-Обиспо (Калифорния) во время дорожных тестов. Видео электрокара опубликовано на канале StevenMConroy в YouTube.

На двери багажника автомобиля нанесен шильдик Dual Motor Performance, который свидетельствует о том, что модель получила двухмоторную силовую установку. Это позволяет авто развивать скорость до 97 км/ч за 3,5 с.

Запас хода электромобиля составляет 450 км. При этом его максимальная скорость равна 241 км/ч.

Модель с двумя моторами будет отличаться от базовой версии автомобиля. Автопроизводители затонировали задние стекла, установили затемненную оптику и оснастили двери модели черными выдвижными дверными ручками. В качестве «обуви» у электромобиля аэродинамические диски Gemini размером 19 дюймов. Стоит отметить, что эти колёсные диски уже доступны для Model 3.

Напомним, весной 2018 года были объявлены рублевые цены на Model Y. Так, начальная версия электромобиля стоит 4,8 млн рублей, а за самую дорогую модификацию Performance придётся заплатить 6,2 млн рублей. Первые Model Y появятся у покупателей в конце 2020 года.

Читайте также: Седан Tesla Model 3 может получить более ёмкий аккумулятор