Москва, , 13:42 — REGNUM Подробности о новом автомобиле, созданном для нужд войск специального назначения под названием «Сармат-3», обнародованы на сайте спецпроекта «Российской газеты» — «Русское оружие».

Более весомый, чем предшественник, спецавтомобиль «Сармат-3» с системой полного привода способен перевозить 1500 кг груза или 8 военнослужащих. Длина авто составляет 3900 мм, ширина — 2000 мм, а высота — 1800 мм.

Под капотом «Сармат-3» установлен дизельный мотор, мощность которого составляет 153 л. с. При этом его максимальная скорость — 150 км/ч.

На спецмашину можно установить любое вооружение.

Напомним, в 2018 году на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» был представлен автомобиль специального назначения «Сармат».

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