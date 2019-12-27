Москва, , 13:38 — REGNUM Пассажирский самолёт МС-21 с российским двигателем может получить сертификат в 2022 году. Об этом сообщил гендиректор «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Юрий Слюсарь в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что отечественный двигатель ПД-14 получил сертификат типа в 2018 году, в 2020 году запланированы испытания на самолёте. Самолёт собирают в Иркутске, два двигателя на него установят в середине 2020 года. После этого начнётся программа испытаний, в ней предусмотрено около 400 полётов.

«В 2022 году, я надеюсь, мы будем иметь сертификат на российский самолет с российским двигателем ПД-14», — сказал Слюсарь.

Как сообщало ИА REGNUM, российский самолет среднемагистрального класса МС-21 проходит сертификационные испытания. Ожидается, что его поставки коммерческим заказчикам начнутся во второй половине 2021 года. Пока самолёт оснащен американскими двигателями.

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