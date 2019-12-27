Пекин, , 13:33 — REGNUM Китай закончит создание системы спутниковой навигации BeiDou-3 (BDS-3) благодаря выведению на геостационарную орбиту еще двух геостационарных спутников до конца 2020 года, сообщает 27 декабря агентство Синьхуа.

Китай послал 10 спутников системы BeiDou в космос в 2019 году. Развертывание группировки BDS-3 на средней околоземной орбите была завершена благодаря запуску всех спутников.

Система BDS-3 имеет множество возможностей, которые могут использоваться для обеспечения связи, а также улучшения точности геопозиционирования.

Как отметил пресс-секретарь BDS Жань Чэнци, к 2035 году планируется создать повсеместную, интегрированную и интеллектуальную навигационно-временную систему с комплексным национальным позиционированием.