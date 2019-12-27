Нью-Дели, , 12:33 — REGNUM ВВС Индии в ходе модернизации парка военной авиации страны официально сняли с вооружения советские истребители-бомбардировщики МиГ-27. Об этом 27 декабря сообщает журнал The Times of India.

«Поступив на вооружение в 1981 году, МиГ-27 стал основным индийским истребителем-бомбардировщиком. Эти самолеты приняли участие во всех крупных операциях ВВС, а также сыграли ключевую роль в Каргильском вооруженном конфликте 1999 года (с Пакистаном)», — приводит издание заявление ВВС Индии.

Также сообщается, что во время «церемонии прощания с самолётом» группа из семи МиГ-27 совершила свой последний вылет, пролетев над авиабазой Джодхпур в штате Раджастхан на западе страны.

Отметим, в настоящее время в основу истребительной авиации индийских ВВС входят истребители Су-30МКИ, собирающиеся в Индии по российской лицензии, а также французские истребители Mirage 2000 и британские истребители-бомбардировщики Jaguar.