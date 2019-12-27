Москва, , 12:32 — REGNUM Рейтинг самых распространенных брендов автобусов в России составили специалисты аналитического агентства «Автостат».

Всего в стране на 1 июля 2019 года числится 408 тыс. автобусов. Причем 45% от этого числа составляют автобусы компании «ПАЗ». Их количество в стране равняется 183 тыс. экземплярам.

На втором месте автобусы «КАВЗ». В России каждый восьмой автобус этой марки, а всего на начало второго полугодия их количество — 50 тыс. единиц.

Замыкает тройку лидеров автобусы марки «ЛИАЗ», чье количество в стране составляет 36,3 тыс. экземпляров. Четвертое и пятое места принадлежат маркам Hyundai (16,4 тыс. ед.) и «НЕФАЗ» (12,2 тыс. ед.).

Далее в этом рейтинге идут автобусы брендов: «ЛАЗ» (11,2 тыс. ед.), «МАЗ» (9,8 тыс. ед.), Mercedes-Benz (9,1 тыс. ед.), Ikarus (9,1 тыс. ед.) и Daewoo (4,9 тыс. ед.).

Напомним, 16 декабря стало известно, что в Ульяновске начнет курсировать автобус, который будет ездить в ночное время по отдаленным маршрутам города.

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