Пекин, , 12:08 — REGNUM Обнародованы патентные изображения нового электрифицированного кроссовера Chery. Об этом сообщает издание Autohome.

В связи с тем, что на снимках у автомобиля нет радиаторной решетки это наталкивает на вывод о том, что новинка от Chery будет электрифицированная. Причем среди моделей марки это будет уже третий по счету электромобиль.

Перед кроссовера похож на автомобиль марки Lynk and Co от компаний Geely и Volvo. Главное сходство заключается в передней оптике, которая состоит из дневных ходовых огней, под которыми находятся основные фары, а следом и противотуманки.

А вот задняя часть очень похожа на дизайн немецких моделей Porsche Macan и Cayenne.

Информации о силовой установки пока нет.

Напомним, 16 апреля на автовыставке в Шанхае компания Chery представила новый электрокар Tiggo e.

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