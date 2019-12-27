Москва, , 12:10 — REGNUM Наступающий 2020 год станет годом премьер для российского авиастроения. Запланированы первые полёты самолетов Ил-114 и Ил-96−300, заявил глава «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Юрий Слюсарь в интервью телеканалу «Россия-24».

Он отметил, что в начале года состоится первый вылет нового самолёта Ил-114, который производят в Ташкенте, а теперь выпускают и в России. Кроме того, впервые поднимется в воздух Ил-96−300 — глубоко модернизированный Ил-96.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года двигатель для самолета местных воздушных линий Ил-114 прошёл обязательный этап сертификации — макетную комиссию.

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