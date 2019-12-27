Рим, , 10:32 — REGNUM Сотрудники итальянской компании Pininfarina, занимающиеся кузовостроительством и дизайном автомобилей, совместно со специалистами Roux Racings SRL представили новую линейку гоночных шлемов. Об этом сообщается на сайте CarAndDriver.

Официальный показ новинок прошёл на выставке в Индианаполисе (США) Performance Racing Industry.

Пока представлены два варианта шлема с технологией водяного охлаждения. Один вариант шлема создан для авто с открытой кабиной, а второй — для гонщиков на машинах с закрытой кабиной.

В компании Pininfarina заявили, что всего планируется выпустить семь видов шлемов. Они будут отличаться материалами, из которого изготовлены, и уровнями сертификации.

Шлемы типа GT для закрытой кабины имеют контроль температуры, а также оснащены встроенным воздушным портом и встроенной системой охлаждения водой Roux Cool-X. Такая же система входит в состав шлемов Formula.

Стоимость шлемов будет варьироваться от 1,2 тыс. до 5 тыс. долларов. Более точные цены будут известны в середине весны 2020 года.

Напомним, в начале декабря на аукционе RM Sotheby's в ОАЭ был продан гоночный болид Михаэля Шумахера за 420 млн рублей. Именно на этом Ferrari гонщик завоевал «золото» на чемпионате «Формула-1» в пятый раз.

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