Пекин, , 09:43 — REGNUM Более дешевый аналог Mercedes-Benz GL 2011 года выпуска от китайской компании BAIC под названием Beijing BJ90 появился в продаже на авторынке Китая. Об этом сообщает со ссылкой на местных дилеров Njcar.ru

Экстерьер нового внедорожника почти неотличим от немецкого прототипа. Отличия можно найти только в оптике, решетке радиатора и бамперах. Кроме того, машины даже по размерам неотличимы. Длина Beijing BJ90 составляет 5 171 мм, ширина равна 1 995 мм, а высота — 1 860 мм. При этом колесная база у внедорожника равна 3 100 мм.

Внутри автомобиля установлено рулевое колесо, выполненное в фирменном стиле китайской компании. Также внедорожник оснащен модернизированной центральной консолью, современной мультимедийной системой и большим тачскрином.

На выбор можно приобрести BJ90 с турбомотором от Mercedes-Benz на три или четыре литра, мощность которых соответственно составляет 333 и 422 л. с. Агрегатируются они только с девятиступенчатым «автоматом». При этом привод у авто 4×4.

Стоимость новинки в Китае будет составлять от 98 800 юаней (871 тыс. рублей).

Напомним, BJ90 был впервые был представлен три года назад, однако серийная модель вышла только сейчас. Первоначально внедорожник был предназначен для правительственных чиновников.

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