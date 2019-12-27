Сеул, , 09:20 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель Hyundai представил специализированный тюнинговый продукт N Performance Parts. Видео с демонстрацией пакета размещено на канале Hyundai N Worldwide в YouTube.

Пакет N Performance Parts представляет собой настраиваемый продукт для тюнинга. Он позволяет улучшить не только экстерьер и интерьер автомобиля, но и его ходовые качества.

Созданные компоненты N Performance были произведены по мотивам «N Performance Car», который был показан в 2019 году на автомобильном салоне в Сеуле.

В пакет входят: диффузоры и спойлеры из углеволокна, модернизированный руль и ручной тормоз, изготовленные из алькантара. Кроме того, N Performance Parts включает в себя тормозную систему с моноблочным четырёхпоршневым суппортом и гибридным диском большого размера, а также диски размером 19 дюймов.

Напомним, стратегия N компании Hyundai была анонсирована ещё в 2018 году на автосалоне в Пусане.

Ранее в компании «Хендэ Мотор СНГ» заявили, что ожидают увеличение продаж моделей Hyundai на российском авторынке в 2019 году на 0,5%, до 181 тыс. экземпляров.

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