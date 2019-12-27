Москва, , 08:52 — REGNUM Чешская компания Skoda передала российской полиции 3870 машин дорожно-патрульной службы. Об этом сообщает пресс-служба Skoda Auto Россия.

Автомобили в версии Ambition, которые были поставлены МВД РФ, оборудованы мотором 1.8 TSI мощностью 180 л. с. Агрегатируется двигатель с семиступенчатой DSG.

Skoda Octavia оснастили спецоборудованием, которое необходимо при несении дорожно-патрульной службы. Так, каждый автомобиль получил аппаратно-программный комплекс видеонаблюдения для фиксации обстановки на дорогах и ведения аудиовидеозаписи внутри машины, а также сигнально-громкоговорящую систему.

Кроме того, дополнительно Octavia оснастили аккумуляторной батареей и блоком предохранителей.

У авто появились элементы полицейских спецмашин. К ним относятся: белый цвет кузова и информационные надписи «Полиция» и «ДПС».

Напомним, 24 декабря стало известно, что АвтоВАЗ получил Одобрение типа транспортного средства для новой специальной версии Lada Largus для полиции.

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