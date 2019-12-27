Берлин, , 08:45 — REGNUM Стоимость базовых версий обновлённых моделей Audi RS6 Avant и RS7 Sportback 2020 модельного года для рынка Великобритании начинается соответственно с отметок в 92 700 фунтов стерлингов (около 7,4 рублей) и 97 050 фунтов стерлингов (около 7,8 млн рублей). Информация об этом опубликована в прайс-листах дилеров автокомпании.

Немецкий автопроизводитель предлагает для RS6 Avant и RS7 три уровня комплектации: Carbon Black, Vorsprung и Launch Edition.

В движение обе машины приводятся «мягким» гибридным мотором с двойным турбонаддувом рабочим объемом 4 л V8 TFSI производительностью 592 «лошади» и крутящим моментом 800 Нм. Он агрегатируется с 8-скоростным «автоматом» и модернизированным приводом 4×4 Quattro.

За доплату можно приобрести авто со спортивной подвеской RS с адаптивными амортизаторами по диагонали.

Автомобили снабжены красными суппортами, комплектом глянцевых колесных дисков размером 22 дюйма из лёгкого сплава чёрного цвета. Кроме того, на крыше автомобиля есть люк, а в салоне установлена звуковая система Bang & Olufsen 3D.

Ранее немецкие тюнеры из ателье ABT Sportsline GmbH создали более производительную вариацию кроссовера Audi SQ7 TDI. Специалисты увеличили максимальную мощность дизельного движка модели с 435 до 510 л. с. При этом крутящий момент машины теперь составляет 970 Нм.

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