Москва, , 08:47 — REGNUM Космические аппараты связи «Гонец-М» и юстировочный космический аппарат «Блиц-М», ранее успешно запущенные с помощью ракеты-носителя легкого класса «Рокот» с космодрома Плесецк, внесены в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства. Об этом 27 декабря сообщили в Минобороны РФ.

«Специалисты Центра Космических войск ВКС внесли в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о новых космических объектах», — рассказали в ведомстве и уточнили, что имеются ввиду ранее выведенные на орбиту с помощью ракеты-носителя «Рокот» космические аппараты связи «Гонец-М» и юстировочный космический аппарат «Блиц-М».

Также указывается, что специалисты Центра Космических войск начали анализ и обработку координатной и некоординатной информации о новых космических объектах для принятия их на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС.

Главный каталог космических объектов ЦККП — это единая информационная база данных, которая содержит координатную и некоординатную информацию о каждом космическом объекте (КО) искусственного происхождения на высотах от 120 км до 50 тыс. км. В нём содержится информация о 1500 показателях характеристик каждого космического объекта.