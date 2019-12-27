Пекин, , 07:11 — REGNUM Китайский производитель Oppo заявил, что после добавления в смартфоны Oppo Reno 3 модемов 5G не произойдёт значительного уменьшения времени автономой работы. Об этом 27 декабря сообщил портал Engadget.

В компании отметили, что при помощи использования специальных алгоритмов смартфоны будут выбирать лучший источник сигнала и управлять использованием сети так, что пользователям не придётся постоянно переключаться на другие сети, чтобы сэкономить заряд батареи. Производитель также отметил, что будущие владельцы Oppo Reno 3 смогут рассчитывать, что в устройствах будут использованы новейшие технологии отображения.

Напомним, Oppo выпустил в продажу свой смартфон Reno 2 около двух месяцев назад, в октябре 2019 года. Новые два устройства под названием Reno 3 компания представила вчера, 26 декабря 2019 года.

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