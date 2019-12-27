Москва, , 06:45 — REGNUM Более 1,5 млн автомобилей в России укомплектованы опасными для жизни подушками безопасности, сообщил 27 декабря заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов.

По его словам, о проблеме известно давно и её решали путем отзывных кампаний, однако оборудование компании Takata всё еще установлено на автомобилях известных брендов, выпущенных в 2000—2014 годах.

«Важно проверить автомобиль вне зависимости от его возраста. Если он подпадает под отзывную кампанию, нужно как можно скорее обратиться к официальному дилеру», — цитируют «Известия» Кулешова.

Отмечается, что проблема актуальна для машин марок Nissan, Toyota, Mitsubishi, Subaru и BMW, однако владельцы старых авто не спешат с заменой подушек.

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