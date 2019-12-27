Москва, , 05:49 — REGNUM Три аппарата связи «Гонец-М» и спутник военного назначения успешно выведены на орбиту при помощи разгонного блока «Бриз-КМ» ракеты «Рокот». Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что операция прошла в штатном режиме. Управление спутниками связи «Гонец-М» передано заказчику.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря ракета-носитель «Рокот» была запущена боевым расчетом космических войск ВКС РФ с космодрома Плесецк.

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