Посёлок городского типа Плесецк, Архангельская область, , 03:06 — REGNUM Ракета «Рокот», которая должна вывести на орбиту три аппарата связи «Гонец-М» и военный спутник, запущена с космодрома Плесецк. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Это последний в 2019 году космический пуск, который был осуществлен боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил России.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря стало известно, что сроки первого запуска спутников серии «Гонец-М» с ракетой-носителем «Союз-2.1б» перенесены с середины на конец 2020 года.

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