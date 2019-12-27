Владикавказ, , 01:08 — REGNUM В Северной Осетии прошли учения — боевые стрельбы на общевойсковом полигоне Тарское. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Уточняется, что мотострелковые подразделения Южного военного округа (ЮВО) провели боевые стрельбы взводов из вооружения танков Т90, боевых машин пехоты БМП-3, автоматических гранатомётов АГС-17, ручных гранатомётов РПГ-7В, а также штатного вооружения.

В стрельбах, в которых участвовали около 500 военнослужащих и примерно 50 единиц техники, также использовались новейшие модульные комплексы стрельбищного оборудования.