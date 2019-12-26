Вашингтон, , 23:32 — REGNUM Портал Engadget составил список «технических провалов» 2019 года. Он был опубликован 26 декабря на сайте издания.

В этот антирейтинг попали такие гаджеты, как смартфоны Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate 30 Pro, гибридный планшет Microsoft Surface Pro X и «умные» часы Google WearOS. Стоит отметить, что в список из-за имеющихся на сегодня проблем эксперты также включили облачный игровой сервис Google Stadia и стандарт сотовой связи 5G.

Ранее редакция портала Engadget составил список из десяти своих любимых видеоигр, в которые сотрудники портала играли в 2019 году. В него в том числе попали такие проекты, как Outer Wilds, Gris и Star Wars Jedi: Fallen Order.

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