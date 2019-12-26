Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 22:05 — REGNUM На судостроительном предприятии в Комсомольске-на-Амуре заложен третий малый ракетный корабль проекта 22 800 «Каракурт» для Тихоокеанского флота, сообщает 26 декабря пресс-служба флота.

Корабль «тихоокеанской серии» получил имя «Уссурийск». На церемонии закладки корабля, которая прошла на Амурском судостроительном заводе, присутствовал заместитель командующего флотом по вооружению контр-адмирал Игорь Королёв.

Напомним, по контракту с российским военным ведомством Амурский ССЗ и «Восточная верфь» во Владивостоке должны к 2025 году построить для Тихоокеанского флота шесть малых ракетных кораблей проекта 22 800 «Каракурт».

Как сообщало ИА REGNUM, малые ракетные корабли проекта 22 800 «Каракурт» предназначены для ведения боевых действий в ближней морской зоне. МРК вооружены крылатыми ракетами «Калибр-НК» и отличаются крайне малой радиолокационной заметностью.

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