Североморск, Мурманская область, , 19:58 — REGNUM Российский «стелс"-фрегат «Адмирал Касатонов» в Баренцевом море провёл испытания бортовых радиотехнических систем с участием подводной лодки и самолёта, сообщает 26 декабря пресс-служба Северного флота.

Экипаж корабля тестировал радиолокационные системы и гидроакустический комплекс.

«Экипаж самолета Су-24 отдельного смешанного авиационного полка Северного флота выполнил облет радиотехнических средств фрегата. Испытания гидроакустического комплекса нового корабля обеспечила одна из атомных подводных лодок», — указано в сообщении.

При этом отмечено, что экипаж субмарины также отработал подводное слежение за фрегатом.

«В процессе испытаний фрегата «Адмирал флота Касатонов» в Баренцевом море продолжается проверка его систем и механизмов в различных режимах плавания, в том числе во время сильного волнения», — поясняет пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Северный флот не исключал корректировки программы испытаний первого серийного фрегата проекта 22 350 «Адмирал Касатонов» из-за «сложных штормовых условий».

Ранее экипаж фрегата «Адмирал флота Касатонов» испытал комплекс ракетного вооружения, проведя стрельбы по береговой и морским мишеням крылатыми ракетами «Оникс» и «Калибр».

Напомним, головной «стелс"-фрегат проекта 22 350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» был передан ВМФ России в июле 2018 года.

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