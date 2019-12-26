Североморск, Мурманская область, , 19:01 — REGNUM Один из новейших боевых кораблей ВМФ России — фрегат «Адмирал Горшков» — прибыл в Североморск в рамках подготовки к испытаниям своего ракетного вооружения, сообщает 26 декабря пресс-служба Северного флота.

Фрегат готовится к испытаниям ракетного оружия и прибыл с Беломорской военно-морской базы в Североморск.

«Головной фрегат проекта 22 350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» прошёл первый этап подготовки к испытаниям ракетного оружия в Беломорской военно-морской базе и прибыл в Североморск», — указано в сообщении пресс-службы флота.

Не исключено, что речь может идти об испытаниях пусковых установок корабля с применением новейших гиперзвуковых ракет «Циркон».

Как сообщало ИА REGNUM, фрегат проекта 22 350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» оснащён вертикальными пусковыми установками УКСК 3С14 универсального типа, позволяющими использовать. несколько видов ракет, в том числе крылатые ракеты «Калибр», противокорабельные «Оникс» и «БраМос», а также гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Напомним, на борту фрегатов проекта 22 350 размещаются пусковые установки для 16 ракет, 130-мм артиллерийская установка А-192, ракетный комплекс ПВО «Редут», противолодочный комплекс вооружения «Пакет-НК», а также палубный противолодочный вертолет Ка-27.

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