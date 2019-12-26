Токио, , 15:36 — REGNUM Новый тип легкого кроссовера — прототип Daihatsu TAFT (Tough & Almighty Fun Too) будет представлен 10 января 2020 года на тюнинг-шоу в Токио. Об этом 26 декабря сообщается на сайте 4×4 CLUB.

Новинка доберется до конвейера в середине 2020 года.

До модернизации автомобиль принадлежал к семейству кей-каров. Прототип TAFT считается развитием концепта Waku Waku, который в свою очередь был заявлен брендом как гибрид кроссовера и кей-кара (сегмент K-SUV).

Длина авто равна 3 395 мм, а ширина составляет 1475 мм.

В движение автомобиль приводит движок рабочим объемом не более 660 куб. см с максимальной производительностью 64 л. с. Агрегат будет сопрягаться с вариатором, а привод у него будет передним. Ожидается, что за доплату будет доступен привод 4×4.

Напомним, в октябре 2019 года японские автолюбители приобрели 164 672 новые машины (без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см). Это на 27,5% меньше результата аналогичного периода 2018 года.

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