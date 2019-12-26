Москва, , 14:51 — REGNUM Россия располагает средствами для того, чтобы защитить свои ресурсы и сервера в случае, если США всё-таки начнут против неё информационную войну. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 декабря заявил эксперт движения «Сильная Россия» по кибербезопасности Алексей Курочкин, комментируя новость о том, что киберкомандование Вооружённых сил Америки разрабатывает тактику ведения информационной войны против РФ в случае попыток российского вмешательства в американские выборы.

«Скорее всего, это просто очередной громкий заголовок зарубежной прессы для того, чтобы создать некий хайп на фоне истерии против России, — сказал Курочкин. — Если даже и ведётся какая-то разработка, то это делается с целью обосновать бюджет и получить финансирование на содержание очередных американских разработок. Что касается нашей стороны, то вряд ли мы лезем в какие-то выборы. У нас, как заявлял наш президент, своих проблем хватает. Но если реально начнутся киберактивные действия со стороны США или других западных стран, то, как вы помните, мы приняли закон о суверенном интернете и у нас есть возможность сегментарно отключать те или иные страны, из которых происходят кибератаки, защищая наши ресурсы и сервера».

Напомним, как сообщалось ранее, по данным газеты The Washington Post, американские военные взялись за разработку способов противодействовать попыткам «российского вмешательства» в выборы президента США.