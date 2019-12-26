Токио, , 14:07 — REGNUM Японская автокомпания Subaru в преддверии Токийского автосалона показала видеоролик с новым Levorg STI Sport. Видео-тизер модели размещён на официальном YouTube-канале автопроизводителя.

Судя по ролику, новый японский универсал получит более агрессивный дизайн и спортивные характеристики. Подробной информации о новинке пока мало, однако предполагается, что новое авто будет отличаться от Levorg STI.

Главным отличием Levorg STI Sport будет отсутствие механической трансмиссии. Возможно, что в качестве мотора у новинки будет такой же движок, как у ранее представленного универсала — 1,8-литровый наддувным мотор. Пару ему, вероятно, составит вариатор Lineartronic.

Предполагается, что Levorg STI Sport не будет продаваться в США, хотя традиционно японская компания продавала модели с дизайном WRX именно на североамериканском рынке.

Напомним, в начале декабря текущего года генерального директора Subaru в России Кишимото Есики сменил Такахаши Татцу. Новый гендиректор до своего назначения работал в Пуэрто-Рико, где в его обязанности входило развитие автомобильного бизнеса.

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