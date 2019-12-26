Вашингтон, , 13:34 — REGNUM Компания Rivian оборудовала системой Tank Turn («танковый разворот») прототип электропикапа R1T. Видео с тестированием системы размещено на официальном YouTube-канале марки.

«Танковый разворот» — это разворот машины на месте. Электрический пикап Rivian может его сделать благодаря особому режиму работы четырёх электро­моторов. Такой разворот пикапа возможен за счёт того, что правые и левые колёса машины начинают вращаться в разные стороны, и пикап разворачивается на месте, как танк.

Стоит отметить, что система Tank Turn работает только на скользких покрытиях. Если её попытаться применить на асфальте, то могут быть выведены из строя электромоторы.

Несмотря на то, что премьера R1T прошла на автосалоне в Лос-Анджелесе ещё в конце 2018 года, однако серийное изготовление модели стартует только в конце 2020 — начале 2021 года.

Ранее стало известно, что компания Rivian RJ Scaringe для выпуска электрокаров привлекла 1,3 млрд долларов инвестиций.

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