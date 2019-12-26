Днепропетровск, Украина, , 12:49 — REGNUM Украинское конструкторское бюро «Южное» завершило сборку образца космического аппарата дистанционного зондирования Земли, сообщили 25 декабря в пресс-службе «Южного».

"В этом году КБ «Южное» завершило сборку лётного образца космического аппарата дистанционного зондирования Земли «Сич-2−1». Уже начаты его испытания», — сказано в сообщении.

Конструкторское бюро продолжает собирать космический аппарат научного назначения «Микросат-М». Его испытания запланированы на 2020 год.

В 2020 году также планируют изготовить габаритно-динамический макет украинского космического аппарата «Сич-2М» для оптико-электронного наблюдения Земли высокого разрешения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине объявили о планах купить научное судно для полярных исследований стоимостью $10 млн.

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