Париж, , 12:38 — REGNUM Французская автокомпания Bugatti представила Chiron, разработанный в одном экземпляре специально для коллекционера по имени Мэнни Хошбин. Об этом сообщается на портале Motor.ru.

Bugatti Chiron Motor.ru

Эксклюзивную модель Bugatti разработала совместно с компанией Hermes. Дизайнеры украсили салон гиперкара оригинальным узором, а снаружи автомобиль покрасили в белый колер с желтым оттенком. Этот цвет называется Hermes Craie.

Чтобы изготовить декоративные вставки для авто, были применены шерсть и кашемир. Также машина украшена узором Courbettes, который является новшеством в автомобильной отрасли. Рисунок нанесён на нижнюю часть активного антикрыла и внутри салона: на дверях и центральном тоннеле. Рисунок радиаторной решётки набран из литер «H».

Под капотом гиперкара мотор W16 на 8,0 литров мощностью 1500 л. с. С 0 до 100 км/ч модель разгоняется за 2,4 секунды. При этом его максимальная скорость равна 420 км/ч.

Ранее в США на конкурсе элегантности в Пеббл-Бич прошла премьера серийного гиперкара с электромотором Bugatti Centodieci. Стоимость его составляет 9 млн долларов. Автомобиль приводится в движение электрическим агрегатом мощностью 1577 л. с.

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