Москва, , 11:37 — REGNUM Масштабные поставки истребителя пятого поколения Су-57 на вооружение Военно-космических сил (ВКС) России начнутся уже в следующем, 2020 году. Об этом 26 декабря рассказал глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«В 2020 году нам предстоит большая работа по стабилизации авиастроительной отрасли <…> Начнутся первые масштабные поставки для армии самолета пятого поколения Су-57», — приводит слова Чемезова РБК.

Также он рассказал, что госкорпорация будет «ставить на крыло» новейший российский авиалайнер МС-21, приступив к изготовлению первых серийных самолетов для авиакомпаний и указал, что эти задачи являются ответственными и по-настоящему мобилизующими.

Отметим, Су-57 — это перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ имени П. О. Сухого в рамках проекта «ПАК ФА» (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации), он разработан для замены в российских ВВС тяжёлого истребителя Су-27.