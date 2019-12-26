Санкт-Петербург, , 11:16 — REGNUM Батискаф для исследования самого глубокого места на Земле — Марианской впадины — построят на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге, работы начнут уже в следующем, 2020 году. Об этом журналистам в четверг заявил генеральный директор этого судостроительного предприятия Александр Бузаков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Проектирование и строительство самоходного глубоководного аппарата для исследований морских глубин петербургскому заводу заказало Министерство обороны России.

«Мы дали свое согласие по работе над этим проектом, пока проектной документации нет, но она ожидается в следующем году. Заказ достаточно сложный», — отметил Бузаков.

Напомним, Марианская впадина на западе Тихого океана — глубочайшее место в Мировом океане. Ее глубина достигает 10 994 метров ниже уровня моря.

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