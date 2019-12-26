Москва, , 10:24 — REGNUM В ситуации, которые сложилась вокруг сорванного тендера на поставку военной техники Армении, российская оружейная компания ORSIS («Промтехнология») отметила определённый прогресс. Об этом заявил официальный представитель предприятия.

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Он отметил, что ранее оружейная компания ORSIS была исключена из чёрного списка поставщиков оружия и боеприпасов для нужд минобороны Армении, в который попала сразу после срыва тендера на поставку военной техники.

«Это позитивная тенденция, так как даёт возможность продолжить сотрудничество нашей компании с Арменией и получать республике […] современное и качественное оружие», — заявил РИА Новости собеседник.

Вместе с тем, официальный представитель предприятия отметил, что виновные в срыве тендера ещё не привлечены к ответственности. Кроме того, по его словам, до сих пор непонятны мотивы отсутствия официальных ответов ведомства на предложения о встрече.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года представитель ORSIS сообщил, в Армении после срыва тендера минобороны страны на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов было возбуждено уголовное дело по ст. 376 УК Армении («Халатное отношение к службе»). Расследование было поручено главному военному следственному управлению по расследованию особо важных дел Следственного комитета Армении.

Напомним, конкурс на поставку военной техники минобороны Армении впервые в своей истории объявило в мае 2019 года. Удовлетворить квалификационные требования смогла только российская ORSIS. Вскоре стало известно, что тендер отменили без объяснения причин. ORSIS обратилась в апелляционную комиссию и к юристу, представляющему её интересы в Армении, в результате чего был подан иск.