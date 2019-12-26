Москва, , 10:03 — REGNUM Какие новинки от автокомпании Hyundai ожидать российским автолюбителям в 2020 году рассказал управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев. Об этом сообщается на сайте Tarantas.news.

Ранее было известно о рестайлинговом Hyundai Solaris и новом кроссовере Creta. Про другие новинки рассказал Калицев.

Он сообщил, что сейчас на калининградском автопредприятии «Автотор» началась пробная сборка новой версии Hyundai Solaris. Серийное производство автомобиля начнётся в начале 2020 года, и тогда же стартуют его продажи. Приблизительная дата выхода новинки — февраль 2020 года.

Также, по словам управляющего директора, ближе к весне стоит ожидать выхода на отечественный рынок рестайлингового Hyundai Creta. Стоит отметить, что это не первое обновление бестселлера марки.

Ближе к лету до России может дойти новая версия кроссовера Hyundai Tucson. Калицев подчеркнул, что машина будет представлена в версии N-Line с более агрессивным обвесом. При этом в технической части авто не изменится.

Самым главным дебютантом станет новый флагманский полноразмерный вседорожник Hyundai Palisade, который прибудет на авторынок РФ во второй половине следующего года. Этот автомобиль имеет большой спрос у покупателей в Южной Корее и США.

Ранее стало известно, что компания Hyundai работает над созданием летающего авто. Он будет передвигаться по воздуху за счёт поворотных винтовых моторов. Представят летающую машину в январе 2020 года в Лас-Вегасе.

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