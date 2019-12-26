Берлин, , 09:36 — REGNUM Если смартфон оставлять на ночь на зарядке, а также не отключать его от зарядки после достижения 100% емкости батареи, то у него быстрее сокращается ресурс аккумулятора. Об этом Business Insider рассказал директор компании BatterieIngenieure (Германия) Доминик Шульте.

По его словам, ресурс батареи сокращается медленнее при уровне заряда в 30−50%. При этом лучше всего стараться заряжать гаджеты, к примеру, утром, сказал он.

Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.

Вместе с тем, бережное отношение к аккумулятору не будет иметь никакого эффекта, если менять гаджеты каждые два года или чаще, считают эксперты.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), гаджеты приносят больше пользы, чем вреда, уверены 60% жителей России.

Главные плюсы гаджетов — быстрая, доступная связь, возможность постоянного общения (42%), оперативный доступ к разнообразной информации (27%), мобильность и компактность (12%).

Минусы использования гаджетов — вред для здоровья (17%), отрицательное влияние на здоровье и развитие детей (11%), зависимость, привыкание (10%).

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