Париж, , 08:53 — REGNUM Французский автопроизводитель Peugeot представил в Британии «спортивную» вариацию фургона Peugeot Expert. Об этом сообщает издание Car.ru.

Новая вариация фургона называется Sport Edition. Она будет продаваться только на авторынке Великобритании.

Новинка имеет расширенный набор опций и более спортивную внешность, чем у базовой модели. Автопроизводители оснастили Sport Edition спортивными наклейками, размещёнными на кузове и колёсными дисками «Black Phoenix» из лёгкого сплава размером 17 дюймов.

На выбор покупателю будут предложены три оттенка для автомобиля: серый, белый либо чёрный.

В моторной линейке будут два дизельных мотора: один из них — Crew Van обладает производительностью 148 л. с., а мощность мотора Panel Van составляет 121 л. с.

Ранее стало известно, что в модельном ряду Peugeot 308 нового поколения в 2021 году появится кроссовер. Новинка будет иметь большой клиренс, модернизированный обвес и рейлинги на крыше.

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