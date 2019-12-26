Лос-Анджелес, США, , 08:48 — REGNUM «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 111:106.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Клипперс» Кавай Леонард, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 12 подборов. В составе «Лейкерс» наибольшую результативность показал форвард Кайл Кузма, на счету которого 25 очков.

Отметим, что «Лейкерс» продолжили свою серию поражений, проиграв четвёртый раз подряд.

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