Токио, , 08:30 — REGNUM Японская автокомпаниям Mitsubishi готовит дебют новых Delica и Eclipse Cross с пневмоподвеской на выставке Tokyo Auto Salon. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

Выставка в Токио будет посвящена тюнингу. На ней Mitsubishi планирует провести премьеру сразу семи своих моделей. О пяти из них уже известно, а вот оставшиеся новинки держатся в секрете.

Первый концепт Mitsubishi, который появится на мотор-шоу — минивэн Delica D:5 Eye Cute. Внешность его выделяется круглыми фарами, своеобразными колесам и радиаторной решёткой, оформленной в ретро-стиле. Сиденья авто обиты тканью в клетку. Это придаёт салону домашний вид.

Второе авто — Delica D:5 All Blacks. Эта машина связана с одноименной регбийной сборной Новой Зеландии. Фанаты этой команды не останутся равнодушны к данной модели, ведь название сборной нанесено на дверях и капоте, а ее эмблема закреплена на корме и боках машины.

Следующий концепт-кар, который отправится на автомобильную выставку — Eclipse Cross Weekend Explorer. Эта модель оснащена регулируемой пневмоподвеской. Для того, чтобы поднять или опустить машину, нужно использовать пульт или приложение на телефоне.

Четвёртым участником выставки станет Tokyo Auto Salon от Mitsubishi — гибридный Outlander PHEV. Он создан для оповещения о чрезвычайных ситуациях. Для этого у него на крыше закреплена спутниковая антенна. Автомобиль сможет передавать данные на специальное мобильное приложение, оповещающее о ЧС.

Пятая новинка бренда на автовыставке — Wild Beast Concept. В качестве базовой модели для неё послужила кросс-версия кей-кара eK X следующего поколения. Эта модель выделяется ярким цветом кузова.

Ранее стартовали продажи ограниченной серии кроссовера Mitsubishi ASX/RVR под названием Black Edition. За базовую модель для новинки была взята топовая комплектация RVR G.

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