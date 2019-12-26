Братислава, , 07:11 — REGNUM Технология Deepfake позволила заменить Маколея Калкина, исполнителя главной роли в фильме «Один дома», на актёра Сильвестра Сталлоне. Результат своей работы создатели из Словакии представили в YouTube.

В опубликованном отрывке перед зрителем предстаёт ребенок с лицом Сильвестра Сталлоне. Как и в оригинальном фильме, он в одиночестве разгуливает по дому в поисках родителей, а затем готовится к Рождеству. Однако счастливую концовку авторы ролика решили заменить авиакатастрофой, в которой погибают родители Кевина.

Применённая технология Deepfake позволяет смонтировать видео любого содержания с участием известного человека. Нейросеть вклеивает в ролик любой портрет по желанию создателя подделки.

Добавим, технология вызывает настороженность по всему миру в связи с тем, что способна правдоподобно имитировать действия известных лиц, в том числе политических деятелей и глав государств.

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