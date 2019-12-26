Лондон, , 03:47 — REGNUM В тридцати посольствах Великобритании по всему миру дипломаты пересядут на электромобили ради заботы об окружающей среде. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба МИД Великобритании.

В числе городов, которые получат дипломатические электромобили — кроссоверы Jaguar I-Pace — к апрелю 2020 года, названа и Москва.

МИД Соединенного Королевства рассчитывает сделать свою дипломатическую службу одной из самых экологичных в мире. В рамках экологической программы, МИД намерен уже к 2022 году довести количество автомобилей с нулевым выбросом углекислого газа в своём автопарке до 25%, а к 2030 году — до 100%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, британская автомобильная компания Jaguar увеличила запас хода своей электрической модели I-Pace, о которой идёт речь в сообщении дипломатического ведомства, на 20 км за счёт новой прошивки.

За счет оптимизации работы мотора и коробки передач, запас хода автомобиля был увеличен с 470 до 490 километров.

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