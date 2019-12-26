Космодром Восточный, , 03:14 — REGNUM В среду, 25 декабря на станцию Ледяная у космодрома «Восточный» прибыл железнодорожный состав с блоками трёх ракет-носителей «Союз-2.1б», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Роскосмоса.

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Также на космодром были доставлены два головных обтекателя. Специалисты филиала ЦЭНКИ встретили состав, после чего он был транспортирован на склад-блоков Унифицированного технического комплекса. Там были подготовлены рабочие места для приёма изделий. Расчёт для проведения работ с составными частями прошёл дополнительную подготовку, были получены допуски к самостоятельной работе. Кроме того, для транспортировки блоков специалистами проведена проверка железнодорожных путей с использованием дефектоскопных и путеизмерительных средств и техническое обслуживание тепловозов.

Составные части ещё двух ракет-носителей: «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б», а также головной обтекатель прибыли на космодром в августе 2019 года и находятся в режиме хранения в монтажно-испытательном корпусе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее космодром «Восточный» получил новую партию наземного оборудования.