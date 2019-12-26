Сеул, , 02:46 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung скоро выпустит в продажу планшетный компьютер Galaxy Tab S6, оборудованный 5G-модемом. Об этом 26 декабря сообщил портал Engadget.

https://twitter.com/engadget/status/1209793379229413376

Эксперты нашли на официальном сайте Samsung ссылку на устройство с модельным номером SM-T866. Они обратили внимание, что в техническом описании используются те же эскизы, что и в описании существующего S6. Таким образом, новый планшетный ПК вряд ли будет сильно отличаться от него дизайном или техническими характеристиками.

Напомним, Galaxy Tab S6 представляет собой планшет-трансформер, к которому может быть подключена крышка-клавиатура. В комплекте с утройством также идёт стилус S Pen.

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