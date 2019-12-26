Токио, , 02:34 — REGNUM Компания Sony, являющаяся одним из крупнейших производителей модулей камер для смартфонов, не справляется с запросами рынка. Об этом 25 декабря сообщил портал Engadget.

Компания не успевает производить камеры несмотря на то, что все её заводы работают круглосуточно, семь дней в неделю, без праздников и выходных на протяжении последних двух лет, даже при том, что общемировые продажи смартфонов упали. По мнению идания, такая ситуация сложилась по причине того, что увеличилось количество камер на отдельных устройствах.

Напомним, iPhone 11 Pro, который производит компания Apple, имеет четыре 12-мегапиксельных камеры. Sony контролирует около 50% рынка этих модулей, при этом её камерами оборудованы все iPhone.

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