Пекин, , 00:06 — REGNUM Главный исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуан заявил, что видеокарты RTX2080, и RTX2080Ti обеспечат большую производительность, чем будущие игровые консоли следующего поколения. Об этом 25 декабря сообщил портал DSOGaming.

Он сказал это во время конференции GTC China 2019, которая прошла в Китае. Издание отмечает: если судить по слайду, который показал глава Nvidia, то Дженсен Хуан говорил только о какой-то одной консоли. Таким образом, неизвестно, говорил ли он о PlayStation 5 или Xbox.

Стоит отметить, что Nvidia начала продавать RTX 2080 в сентябре 2018 года. При этом ожидается, что новые консоли PlayStation и Xbox выйдут в продажу в конце 2020 года.

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