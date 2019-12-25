Вашингтон, , 20:22 — REGNUM Вооружённые силы Китая успешно испытали новую баллистическую ракету морского базирования, способную доставить ядерный боезаряд до любой точки на «всей территории США», сообщила 24 декабря американская газета The Washington Times со ссылкой на неназванные источники в Пентагоне.

Издание утверждает, что ракету JL-3 испытали 22 декабря в заливе Бохайвань на северо-западе Китая.

Ракета была запущена с борта подводной лодки класса Jin, а сам запуск попал в поле зрения разведывательных спутников США.

По мнению экспертов, твердотопливными ракетами третьего поколения JL-3 будут вооружаться китайские атомные субмарины следующего поколения.

Ракета JL-3 несёт до 10 боевых блоков с ядерными зарядами на дальность не менее 12 тыс. км.

Как сообщало ИА REGNUM, ВМС Китая сообщали об успешных испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты нового поколения JL-3 ещё 2 июля 2019 года.

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