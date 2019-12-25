Париж, , 15:49 — REGNUM Власти Франции ощутимо увеличили налог на неэкологичные автомобили. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Закон о повышении налогов на «грязные» машины уже принял парламент Франции. Раньше владельцы таких автомобилей платили 12,5 евро в год (около 820 тыс. рублей). Теперь же им придётся отдавать до 20 тыс. евро в год (около 1,4 млн рублей).

Под повышение налоговых выплат попадают автомобили, выбрасывающие более 212 грамм углекислого газа на километр. Таким образом, в эту категорию попадают мощные кроссоверы и спорткары.

Действие нового налога начинается в 2020 году одновременно с ужесточением экологических норм в странах Евросоюза.

Напомним, автокомпания Tesla планирует построить завод в Германии неподалёку от Берлина. На нём будут собирать электрокары Model 3 и Model Y. Годовой объём выпуска моделей ожидается на уровне 500 тыс. электрокаров.

Читайте также: В Москве прогнозируют рост продаж электромобилей